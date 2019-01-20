Политолога удивило, что власти Карелии обсудили стратегию развития региона кулуарно и без привлечения экспертного сообщества

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не произвела на политолога и публициста Олега Реута впечатление прорывного документа.

Как пишет Реут, в конце декабря 2018 года глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Вне сомнений, стратегия социально-экономического развития – наиважнейший документ стратегического планирования субъекта федерации, определяющий миссию, приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития региона. Реализация стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий, а положения стратегии детализируются в региональных государственных программах.

"Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии. Это неплохо работает в части критической оценки текущего уровня социально-экономического развития Карелии. Но этого явно недостаточно в тех случаях, когда дело касается выхода за пределы сложившихся тенденций и паттернов", - отметил он.

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