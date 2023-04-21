Полицейская чета из райцентра Карелии поздравила все семьи с Днем любви и верности

Чета Березиных из Медвежьегорска знает секрет счастливой семейной жизни, уверены в МВД Карелии.
Их встреча в студенчестве привела к созданию крепкой и дружной семьи. Андрей и Татьяна воспитывают двух сыновей и стараются свободное время проводить вместе.
Семья Березиных поздравляет жителей и гостей республики с праздником и желает взаимопонимания, мудрости и любви, сообщили в республиканском МВД.
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