Полицейская чета из райцентра Карелии поздравила все семьи с Днем любви и верности

Чета Березиных из Медвежьегорска знает секрет счастливой семейной жизни, уверены в МВД Карелии.

Их встреча в студенчестве привела к созданию крепкой и дружной семьи. Андрей и Татьяна воспитывают двух сыновей и стараются свободное время проводить вместе.



Семья Березиных поздравляет жителей и гостей республики с праздником и желает взаимопонимания, мудрости и любви, сообщили в республиканском МВД.