Полицейские арестовали членов банды, поставлявших крупные партии наркотиков в Карелию

Свыше 30 килограммов наркотиков, а также оружие и деньги изъяли полицейские у преступников— рецидивистов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия вместе с коллегами из Сортавальского района пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в поставке и сбыте наркотиков на территории региона.

В прошлом году полицейские задержали четверых жителей Сортавалы, приобретавшие наркотики в соседнем регионе и доставлявших их в Карелии. Теперь в криминальной схеме было выявлено еще одно звено. Выяснилось, что двое ранее судимых жителей Санкт-Петербурга продавали наркотики через интернет оптовыми партиями. Хранили запрещенные вещества в съемном доме на территории Ленинградской области.

Оперативники установили местонахождение склада. Из оборота было изъято свыше 30 килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения. Также полицейские обнаружили незарегистрированный пистолет и 500 тысяч рублей, предположительно добытые преступным путем.

В отношении фигурантов было возбуждено 24 уголовных дела по признакам преступлений. Оба фигуранта арестованы, предварительное расследование продолжается.