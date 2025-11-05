Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей в Карелии

Карельские автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

17, 21 и 24 октября на территории Карелии будут проходить специальные рейды, на которых сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пешеходами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

— По итогам 9 месяцев текущего года на территории региона отмечается рост количества ДТП с участием пешеходов. В результате 86 ДТП пострадали 90 человек, 8 из них от полученных травм погибли. Основными причинами травматизма стали как нарушения ПДД РФ самими пешеходами, так и нарушения правил водителями при проезде пешеходных переходов. С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности больше 3 тысяч пешеходов и порядка тысячи водителей, — объяснили в ведомстве необходимость проведения рейдов.

Правоохранители отметили, что безопасность на дорогах зависит от поведения всех участников движения.

