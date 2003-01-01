Полицейские из Карелии выручили семью, попавшую в беду на дороге

Неравнодушных правоохранителей поблагодарили за помощь.
Полицейские из Медвежьегорска помогли семье, у которой в пути сломался автомобиль.
Инспекторы ДПС Евгений Бутырин и Иван Байков заметили машину с аварийной сигнализацией у деревни Шуньга. В автомобиле находились пенсионер-водитель и пассажиры.
Полицейские выяснили, что у машины техническая неисправность, и помогли ее устранить. На ремонт ушло около получаса, после чего семья смогла продолжить путь.
В МВД Карелии поступила благодарность: «Большое-пребольшое им спасибо! Побольше бы таких сотрудников!».