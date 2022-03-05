Полицейские изъяли у жителей Карелии 12 единиц оружия и около 2 килограммов взрывчатых веществ

На территории республики прошла операция «Оружие», сообщили в МВД республики.

Полиция подвела итоги операция «Оружие», которая проходила в регионе в течение февраля.

Так, полицейские установили, что к незаконному обороту оружия причастен 60-летний петрозаводчанин. У мужчины дома обнаружены и изъяты 500 граммов пороха, а также 289 патронов. В настоящее время в отношении горожанина возбуждены уголовные дела.

Кроме карельской столицы, подобные преступления зарегистрированы в Беломорском, Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Прионежском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах. Всего полицейские выявили 15 фактов противоправной деятельности. В отношении 13 граждан возбуждены уголовные дела, 7 жителей республики привлечены к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, 1650 боеприпасов, около 2 килограммов взрывчатых веществ.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона: для оружия нужна лицензия. Если оно было найдено вами или передано вам третьими лицами, то его хранение и использование запрещено.

Ранее сообщалось, житель Карелии купил ружье для защиты от диких животных и пошел под суд.