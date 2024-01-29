Реклама на сайте

Квартиру в «Баренц групп» выгодно покупать по льготной ипотеке
Сегодня 10:16
Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Тюремщики Карелии зовут женщин на службу
30.01.2024 17:20

Полицейские Карелии обезвредили банду мошенников, укравших миллионы рублей по заданию из-за рубежа

Новости. Криминал
10:23, 31 Января 2024
фото: © Tomasz Warszewski / Adobe Stock

Новости партнеров

Лидер «обнальщиков» признался, что переводил почти все деньги куратору за границей, оставляя себе лишь до 10% полученной суммы.

В полиции Карелии рассказали о поимке крупной банды мошенников, действовавших, со слова последних, по заданию из-за рубежа. Среди потерпевших оказались жители нескольких регионов России. А ущерб исчислялся миллионами рублей.

Еще в 202 году в полицию обратился обманутый житель Петрозаводска. Мужчина рассказал о стандартной схеме — якобы ему позвонили из банка, рассказали о подозрительных действиях и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Петрозаводчанин сказал заветный код из смс, после чего лишился почти 200 тысяч рублей.

Полицейские из столицы Карелии выяснили, что деньги отправились в Новосибирск. В ходе служебной командировки карельские правоохранители установили, что действовала целая группировка — семеро человек, занимавшихся обналичиванием средств обманутых граждан, а также задержали ее лидера. Именно он предоставлял банковские счета и карты, оформляя их на знакомых и родственников.

Как признался сам главарь, сам он действовал по указанию куратора из-за рубежа, оставляя себе 5-10% от каждой полученной суммы.

В настоящий момент следствию известно о 15 преступных эпизодах. Пострадали жители нескольких регионов России. общий ущерб составил около 4 миллионов 158 тысяч рублей. Материалы уголовного дела были переданы в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.