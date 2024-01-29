Полицейские Карелии обезвредили банду мошенников, укравших миллионы рублей по заданию из-за рубежа

Лидер «обнальщиков» признался, что переводил почти все деньги куратору за границей, оставляя себе лишь до 10% полученной суммы.

В полиции Карелии рассказали о поимке крупной банды мошенников, действовавших, со слова последних, по заданию из-за рубежа. Среди потерпевших оказались жители нескольких регионов России. А ущерб исчислялся миллионами рублей.

Еще в 202 году в полицию обратился обманутый житель Петрозаводска. Мужчина рассказал о стандартной схеме — якобы ему позвонили из банка, рассказали о подозрительных действиях и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Петрозаводчанин сказал заветный код из смс, после чего лишился почти 200 тысяч рублей.

Полицейские из столицы Карелии выяснили, что деньги отправились в Новосибирск. В ходе служебной командировки карельские правоохранители установили, что действовала целая группировка — семеро человек, занимавшихся обналичиванием средств обманутых граждан, а также задержали ее лидера. Именно он предоставлял банковские счета и карты, оформляя их на знакомых и родственников.

Как признался сам главарь, сам он действовал по указанию куратора из-за рубежа, оставляя себе 5-10% от каждой полученной суммы.

В настоящий момент следствию известно о 15 преступных эпизодах. Пострадали жители нескольких регионов России. общий ущерб составил около 4 миллионов 158 тысяч рублей. Материалы уголовного дела были переданы в суд.