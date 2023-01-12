Полицейские на севере Карелии спасли молодую пару, замерзавшую в сломанной машине

В Пудожском районе выручили из беды молодую пару, которая купила машину в соседнем регионе и до дому доехать не смогла из-за поломки, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 9 января сотрудники ДПС полиции Пудожского района, находясь на маршруте патрулирования, заметили на обочине машину. Полицейские выяснили, что молодая пара направлялась домой на автомобиле, приобретённом в соседнем регионе. В пути произошла поломка, с которой автовладельцу справиться не удалось — двигатель не заводился. Усложнял ситуацию и сильный мороз.

Инспекторы ДПС предложили свою помощь и отбуксировали машину до дома владельцев.

Спасенные отметили работу полицейских в социальной сети: «Спасибо большое службе ДПС! А особенно ребятам, которые не проехали мимо в ночь 09.01.2023 в 01.10 и помогли нас дотянуть до места. Ещё раз спасибо».