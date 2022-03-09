Полицейские накрыли подпольное казино в Петрозаводске

Сотрудники полиции в столице Карелии пресекли деятельность нелегального игрового клуба.

Как сообщили в МВД республики, сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску получили оперативную информацию о том, что городе работает подпольный игровой клуб.

Установлено, что клуб работал в одном из административных зданий Петрозаводска. Чтобы в помещение, где велись азартные игры, не попали посторонние, вход в казино был оборудован системой видеонаблюдения и дверьми со специальными замками. Однако эти меры конспирации не помешали полицейским задокументировать факты противоправной деятельности.

«При силовой поддержке сотрудников спецподразделения задержаны двое предполагаемых организаторов, а также 2 соучастников. В ходе обыска обнаружено и изъято 12 единиц компьютерного оборудования, через которое осуществлялся выход в Интернет для участия в азартных играх, а также средства мобильной связи, иная оргтехника и свыше 300 000 рублей», — сообщили в МВД Карелии.

В настоящее время Следком Карелии возбудил уголовное дело. Организаторам незаконного бизнеса грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях установления всех участников и обстоятельств незаконной деятельности, уточнили в МВД республики.

Напомним, год назад казино «накрыли» в подвале жилого дома Петрозаводска.