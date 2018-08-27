Полицейские нашли мужчину, который в Петрозаводске украл телевизор

В Петрозаводске сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в минувшую субботу в дежурную часть полиции обратилась 43-летняя жительница одного из домов по Октябрьскому проспекту. Она рассказала, что из ее квартиры был похищен телевизор стоимостью 3,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что потерпевшая, уходя утром из дома, оставила незакрытой входную дверь. Следы незваного гостя и пропажу техники он обнаружила, вернувшись спустя продолжительное время.

На место преступления была направлена следственно-оперативная группа, ориентированы наружные наряды полиции. Стражи порядка установили, что к краже может быть причастен 32-летний мужчина, проживающий в соседнем с заявительницей доме.

"У него был изъят похищенный телевизор. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде", - отметили в пресс-службе МВД.