Полицейские нашли мужчину, который пытался увести ребенка с детской площадки в Петрозаводске

Поиски неизвестного вели родители. Они опубликовали фото мужчины в соцсетях.

Инцидент произошел в выходные. Как рассказала нашему изданию мама трехлетнего мальчика, ребенка едва не увел с площадки неизвестный ей мужчина. Личность его установили. Как сообщили «Столице на Онего» в полиции Карелии, 49-летний мужчина не имел злого умысла.

«На детскую площадку он пришел за внуком, но перепутал детей. Пытался снять с беговела чужого ребенка. После того, как к нему подбежала женщина, растерялся. Был нетрезв, поэтому какое-то время еще шел за ними. Приходил в себя», — рассказали в полиции Карелии.

Как уточнили нашему изданию в МВД, внук у мужчины, действительно, есть. Полицейские провели с дедом беседу, чтобы был более внимательным, и отпустили.

Мы пообщались с мамой ребенка. Она тоже претензий к мужчине не имеет.