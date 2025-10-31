Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

Карельские правоохранители установили местонахождение пропавшей девушки.
Пропавшая без вести 21-летняя Алина Акимова найдена в Петрозаводске, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.
— Исчезновение некриминальное. Девушка жива и здорова, — рассказали там.
Найти горожанку правоохранителям помогли неравнодушные местные жители.
Напомним, сегодня днём, 31 октября, Алина Акимова была объявлена в розыск. С 29 октября её местонахождение оставалось неизвестным.
