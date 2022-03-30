Полицейские Петрозаводска сняли наручники с любителя ролевых игр

Мужчина во время ролевых игр со своей девушкой сковал себя наручниками и не смог их снять без помощи полиции, - в МВД Карелии рассказали подробности.

В дежурную часть полиции Пряжинского района обратился житель Петрозаводска, который надел на себя наручники и не смог их снять.



Как сообщили в МВД Карелии, на место приехал полицейский патрульно-постовой службы Яков Кондратьев. Он выяснил, что петрозаводчанин находится в гостях у своей девушки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил надеть наручники для ролевых игр. Попытки снять их самостоятельно ни к чему не привели. Заложник «игрушки» даже порвал цепь, соединяющую браслеты, но открыть их так и не смог.

Полицейский освободил петрозаводчанина от оков с помощью металлической скрепки. Повреждений мужчина не получил и поблагодарил сотрудника ППС за помощь.