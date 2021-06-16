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Полицейские Петрозаводска провели рейды среди велосипедистов

Новости. Криминал
13:09, 17 Июня 2021
фото: © МВД Карелии

Один из велосипедов, который его владелец купил без документов у незнакомца, оказался краденым, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска провели несколько рейдов с целью профилактики и пресечения краж велосипедов. Они беседовали с велосипедистами, а также выявляли кражи.

Всего в ходе мероприятий было проверено 140 велосипедов, один из которых оказался краденым. Владелец сообщил, что некоторое время купил его с рук у незнакомца. Не получив при этом никаких документов.

Также в Петрозаводске по подозрению в краже велосипеда стоимостью более 6 тысяч рублей был задержан 24-летний горожанин. Подозреваемый увидел его около подъезда жилого дома, повредил противоугонный трос и похитил. А инспекторы по делам несовершеннолетних установили 14-летнего петрозаводчанина, который украл с припаркованного во дворе велосипеда детали. Все они были возвращены собственнику.

Сотрудники полиции напоминают: не стоит покупать велосипеды без документов у сомнительных продавцов — есть вероятность, что вещь окажется краденой.

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