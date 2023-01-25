Полицейские поймали сбежавшего в другой регион жителя Карелии, обвиняемого в убийстве матери

Мужчина, обвиняемый в страшном убийстве, признался, что конфликт с матерью возник на почве личных непрязненных отношений.

В Следкоме Карелии было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Вечером 26 января 2023 года в одной из квартир Петрозаводска было обнаружено тело хозяйки — 51-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. Чуть позже был задержан ее неработающий сын, успевший скрыться в другом регионе.



Фото: © СУ СК РФ по РК

На допросе мужчина объяснил, что поссорился с матерью на почве личных неприязненных отношений, из-за чего набросился на нее с ножом. Нести уголовную ответственность сын не собирался, поэтому быстро скрылся с места преступления и уехал из Карелии.

Полицию вызвал муж убитой — он находился также в другом регионе и не мог дозвониться до жены.

В настоящее время задержанного взяли под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование преступления продолжается.