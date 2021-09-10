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Полицейские поймали в карельской деревне пьяного 71-летнего водителя

Новости. Происшествия
07:25, 13 Сентября 2021
фото: ГИБДД Карелии

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Сотрудники ГИБДД Кондопожского района Карелии остановили в деревне Суна иномарку, которой управлял пьяный 71-летний водитель.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, пьяный водитель был остановлен в минувшее воскресенье вечером, 12 сентября.

При проверке у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Инспекторы составили административный протокол - нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

С начала года по вине пьяных водителей в Карелии произошло 43 аварии, три человека погибли, 56 — травмированы. Число таких аварий сократилось на треть.

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