Судимый петрозаводчанин вынес из магазина техники проектор

Ущерб магазину составил 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали вора. Им оказался 31-летний местный житель с уголовным прошлым.

Зайдя в магазин в центре Петрозаводска мужчина понял, что за ним никто не следит. Тогда он положил проектор в рюкзак и спокойно ушёл, даже не попытавшись заплатить. Он признался, что продал украденное, но не сказал кому.

Ущерб составил почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу, и теперь злоумышленнику может грозить до двух лет тюрьмы, о случившемся сообщили в МВД РК.

Напомним, что ранее петрозаводчанин прихватил с балкона чужой велосипед, который показался ему лучше собственного.