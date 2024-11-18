Полицейские помогли жителям республики, попавшим в беду на севере Карелии

Автоледи попала в трудную ситуации на дороге, а пожилой мужчина заблудился в лесу: благодаря стражам порядка все закончилось хорошо.

Действия полицейских были отмечены руководством, сообщили в пресс-службе МВД Карели .

Так, находясь на дежурстве, инспектор дорожно-патрульной службы Калевальского района старший лейтенант Александр Белокуров заметил на дороге в поселке Калевала автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Девушка-водитель объяснила, что машину повело в сторону, поэтому она остановилась. Как выяснилось, в авто спустило колесо. Инспектор ДПС помог его заменить, девушка поблагодарила полицейского за помощь и продолжила путь.

Также руководство МВД Карелия поощрило сотрудников полиции Костомукши, которые нашли заблудившегося в лесу пожилого мужчину. В начале сентября 87-летний гражданин приехал в Карелию в гости к дочери и вместе с ней пошел в лес. Там они разминулись, женщина попыталась найи отца собственными силами, но потом обратилась за помощью в полицию. Старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Антон Григорьев и старший инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Илья Волков незамедлительно приняли участие в поисковых мероприятиях. Поддерживая связь с пенсионером по телефону, они определили его примерное местонахождение, помогли мужчине сориентироваться и выйти на дорогу.