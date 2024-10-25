Полицейские проверили, как осуществляется заготовка, переработка и реализация древесины в Карелии

В МВД по Республике Карелия подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес».
Сотрудниками МВД по Карелии проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Лес», чтобы предупредить, выявить и пресечь преступления в сфере заготовки, переработки и реализации древесины .
Как сообщили в ведомстве, за 10 дней полицейскими республики проведен 51 рейд и 154 проверки, проверены более 250 водителей, перевозивших лесоматериалы, на наличие оформленного в установленном порядке сопроводительного документа на транспортировку древесины.
По итогам акции в Калевальском районе пресечена незаконная рубка леса.
В Кондопожском районе возбуждено 2 уголовных дела по статье незаконная рубка в значительном размере.
Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.
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