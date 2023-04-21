Полицейские проверили жителей Карелии с темным прошлым и выявили 19 преступлений

Подведены итоги операции «Рецидив», сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив». Главная цель операции – предупреждение повторной преступности.

Как рассказали в республиканском ведомстве, полицейские при содействии представителей добровольно-народных дружин проверили более 1500 ранее судимых жителей Карелии, в том числе осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Правоохранители проверили, соблюдают ли граждане установленные ограничения, и провели разъяснительные беседы с правонарушителями, их родственниками и соседями.

За период операции «Рецидив» к административной ответственности привлечены 56 ранее судимых граждан, выявлено 19 преступлений, отметили в МВД Карелии.