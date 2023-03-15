Реклама

В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
Сегодня 16:30
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»
Сегодня 15:43
Глава Карелии назвал тех, кому будут отдавать «лакомые куски земли» в Петрозаводске под застройку
Сегодня 12:13
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов работает в Норильске
Сегодня 12:38

Полицейские проводут операцию «Штраф» в Петрозаводске не ради наказания

Новости. Общество
17:20, 15 Марта 2023
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Новости партнеров

Профилактические мероприятия под условным наименованием «Штраф» будет проходить в Петрозаводске до 24 марта, сообщили в МВД Карелии.

По информации ведомства, в ходе мероприятия полицейские будут предупреждать граждан об имеющейся задолженности по административным штрафам, порядке уплаты и ответственности за несвоевременную уплату, так как  задача правоохранителей — не наказать, а предупредить.

Полиция напоминает, что по закону административный штраф должен быть уплачен гражданином, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. По истечении 60 дней с указанного срока должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством.

Кроме того, гражданин, не уплативший административный штраф в установленный законом срок, привлекается к административной ответственности, что влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Для получения информации о неоплаченных административных штрафах можно обращаться по следующим адресам:

— Отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Петрозаводску (г.Петрозаводск, ул. Калинина, 69, каб. 34, либо по телефону: 739-148);

— Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 37, либо по телефону: 739-159;

— Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, 32А, либо по телефону: 739-640;

— Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 33/1, либо по телефону: 755-000.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру

Аналитика

Сегодня 12:12
Обществоведение
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
Бывший глава Карелии Андрей Нелидов рассказал, чем он сегодня занимается в «городе романтиков» - Норильске.
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
14.03.2023 12:17
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.