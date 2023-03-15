Полицейские проводут операцию «Штраф» в Петрозаводске не ради наказания

Профилактические мероприятия под условным наименованием «Штраф» будет проходить в Петрозаводске до 24 марта, сообщили в МВД Карелии.

По информации ведомства, в ходе мероприятия полицейские будут предупреждать граждан об имеющейся задолженности по административным штрафам, порядке уплаты и ответственности за несвоевременную уплату, так как задача правоохранителей — не наказать, а предупредить.

Полиция напоминает, что по закону административный штраф должен быть уплачен гражданином, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. По истечении 60 дней с указанного срока должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством.

Кроме того, гражданин, не уплативший административный штраф в установленный законом срок, привлекается к административной ответственности, что влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Для получения информации о неоплаченных административных штрафах можно обращаться по следующим адресам:

— Отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Петрозаводску (г.Петрозаводск, ул. Калинина, 69, каб. 34, либо по телефону: 739-148);

— Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 37, либо по телефону: 739-159;

— Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, 32А, либо по телефону: 739-640;

— Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 33/1, либо по телефону: 755-000.