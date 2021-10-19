Полицейские раскрыли два автомобильных угона в Петрозаводске

В МВД Карелии подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль».

Летом 2021 года на Древлянке в Петрозаводске был угнан автомобиль ВАЗ-2114. Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия нашли причастного к угону — 36-летнего мужчину. Автомобиль, как выяснилось, был разобран на запчасти, которые впоследствии были проданы.

Также оперативники разыскали угнанный осенью этого года на Перевалке автомобиль Citroën. Машина была обнаружена, а подозреваемый задержан. По обоим фактам преступлений возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль», которое проводится в настоящее время в Карелии, направлено на предупреждение и пресечение краж и угонов автотранспорта. Только в карельской столице полицейские отдела № 2 проверили 8 гаражно-строительных кооперативов, 7 мест ремонта транспортных средств, 6 автостоянок, 6 АЗС, 6 пунктов приёма лома металлов, десятки отдельно стоящих гаражей. Их коллеги из отдела № 3 проверили порядка 20 подобных объектов.

Ранее ГИБДД совместно с налоговой инспекцией провели в столице Карелии операцию «Такси» и выявили несколько злостных нарушителей.