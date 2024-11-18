Полицейские разыскали 87-летнего мужчину, приехавшего в Карелию и потерявшегося в лесу

Жители республики поблагодарили правоохранителей, пришедших на помощь в трудной ситуации.

В руководстве МВД Карелии поощрили майора Антона Григорьева и старшего лейтенанта Илья Волков, разыскавших пожилого человека, заблудившегося в лесу в районе Костомукши. Об этом сообщили в паблике МВД региона.

Как выяснилось, 87-летний мужчина приехал в Карелию к дочери. Вместе они пошли в лес, но по пути разминулись. Женщина попыталась разыскать отца сама, а потом вызвала полицию. Правоохранители быстро прибыли на место. Поддерживая связь с пенсионером, они смогли определить его примерное местонахождение, помогли сориентироваться и выйти на дорогу.

Кроме того, благодарность поступила от жительницы Калевальского района. У автомобиля девушки спустило колесо, она остановилась на одной из улиц районного центра. Инспектор ДПС, старший лейтенант Александр Белокуров помог заменить его, и девушка смогла продолжить путь.