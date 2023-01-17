Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчан просят помочь в поиске мужчины.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Анатольевича Б., 1986 года рождения, который ушел из дома на улице Луначарского 15 февраля 2023 года. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 37 лет, рост 175-180 см, глаза карие, волосы темные. Был одет в синюю рубашку, черную кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Информацию о пропавшем полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-549-69-78, 8-8142-73-92-40 или 02.