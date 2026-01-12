Полицейские спасли собаку, сбежавшую после взрыва салютов в Калевале

Карельские правоохранители нашли собаку, объявленную «в розыск» после новогодней ночи.
Карельские полицейские спасли собаку, пропавшую после запуска праздничных салютов в Калевале.
Как рассказали в МВД по республике, жительница посёлка разметила в соцсетях пост о том, что её собака, испугавшись громких залпов салюта, убежала и пропала. Женщина очень переживала за свою любимицу и просила помощи неравнодушных.
— На следующий день питомец был возвращён хозяйке с «доставкой на дом». По счастливой случайности собаку заметили сотрудники дорожно-патрульной службы — лейтенант полиции Евгений Харитонов и старший лейтенант полиции Александр Белокуров. Она выбежала к ним из леса, когда они находились на маршруте патрулирования, — поделились в ведомстве.
Правоохранители подобрали и обогрели беглянку, после чего хотели разместить объявление о её пропаже, но обнаружили, что животное уже находится «в розыске».
— Спасибо всем за отклик! Собака дома! Большая благодарность нашим сотрудникам дорожно-патрульной службы! — написала хозяйка в социальной сети.
Ранее мы рассказывали, что жители села Заозерье Прионежского района спасли жизнь алабаю по кличке Малыш, сидевшему на привязи без присмотра хозяев. Пёс мучился от боли из-за цепи, вонзившейся прямо в шею, и долго не подпускал к себе людей.
Малыша вывезли с территории фермы, где он жил под старым грузовиком, и поселили в свежепостроенном вольере. Кроме того, у животного появился новый владелец, который уже занялся его лечением. Вчера, 12 января, пёс перенёс операцию.