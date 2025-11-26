Полицейские спасли жителей дома при пожаре в Медвежьегорске

В Медвежьегорске сотрудники полиции предотвратили трагедию во время пожара в жилом доме.
Ночью 12 октября наряд ППС патрулировал улицы и заметил дым из складского помещения магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки.
Старший сержант полиции Семен Семенов и сержант полиции Никита Сергеев сразу вызвали пожарных и доложили о возгорании. На место происшествия прибыли их коллеги из ДПС Андрей Малец и Леонид Голубьев, они занялись эвакуацией жильцов.
Полицейские вывели в безопасное место около 50 человек из двух подъездов дома. Одновременно Семенов и Сергеев вошли в задымленное помещение и начали тушить огонь огнетушителями из служебных автомобилей. Их действия помогли предотвратить распространение пожара до приезда пожарных.
— Огонь мог перекинуться и вглубь магазина, и в жилую часть дома, но сотрудники действовали быстро — негативных последствий удалось избежать, — рассказали в МВДЩ.
Министерство внутренних дел Карелии приняло решение поощрить сотрудников за спасение людей и проявленную отвагу.