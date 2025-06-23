Полицейские спустя три недели задержали мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого

Поиски петрозаводчанина, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, завершились спустя три недели в Пряжинском районе.

Житель Петрозаводска был задержан 24 июня с применением оружия, уточнили в МВД Карелии. От следствия он скрывался в лесу.

Напомним, 3 июня он дважды ударил ножом знакомого после того, как тот отказался помочь.

«Фигурант пришел к знакомому и попросил об одолжении. Тот отказал в помощи и пригрозил гостю, показав биту. Тогда 29-летний горожанин ударил оппонента ножом в область туловища и шеи», — рассказали в МВД Карелии.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Птицефабрика. После чего подозреваемый скрылся в лесу в Пряжинском районе. Все это время он проживал в шалаше, который сам и построил.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, пострадавшего в луже крови нашли коллеги, которые заехали за ним до работы. Мужчину госпитализировали.