Полицейские убили звезду сериала "Скорая помощь"

В США погибла звезда сериала "Скорая помощь" Ванесса Маркес. 49-летнюю актрису застрелили полицейские.

Полицию в квартиру, где жила актриса, вызвал владелец жилья, пишет "Узнайвсе". Ванесса долго не отвечала на его звонки. Когда на место прибыли полицейские, женщина повела себя агрессивно. Стражи порядка и штатный психолог пытались уговорить ее лечь в больницу, но Маркес впала в истерику и достала похожий на оружие предмет. Как впоследствии оказалось, это был пневматический пистолет. Действуя по инструкции, полицейские открыли огонь, и получившая ранение в живот актриса в результате скончалась в больнице.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Ванесса Маркес начала свою карьеру на ТВ в конце 1980-х. Актриса снялась в нескольких сериалах и картинах, однако лучше всего зрители знают ее по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь".