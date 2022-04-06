Полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за угонщиком в центре города в Карелии

Автоинспекторам пришлось стрелять, чтобы остановить юного нарушителя в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.
В ночь на 13 апреля наряд ДПС во время патрулирования улиц в центре Костомукши заметил автомобиль, нарушавший правила дорожного движения.
Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, но тот в ответ лишь прибавил скорость. Экипаж ДПС начал преследовать нарушителя.
Водитель игнорировал неоднократные требования об остановке и предупреждения о применении табельного оружия. В результате автоинспектор после предупредительного выстрела в воздух несколько раз выстрелил по колесам преследуемого авто. Только после этого нарушитель остановился.
За рулем находился житель Костомукши 2004 года рождения. Прав у юноши не было, а машину, как он признался, угнал с территории гаражного кооператива.
В настоящее время в отношении юного угонщика возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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