Полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за угонщиком в центре города в Карелии

Автоинспекторам пришлось стрелять, чтобы остановить юного нарушителя в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 13 апреля наряд ДПС во время патрулирования улиц в центре Костомукши заметил автомобиль, нарушавший правила дорожного движения.

Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, но тот в ответ лишь прибавил скорость. Экипаж ДПС начал преследовать нарушителя.

Водитель игнорировал неоднократные требования об остановке и предупреждения о применении табельного оружия. В результате автоинспектор после предупредительного выстрела в воздух несколько раз выстрелил по колесам преследуемого авто. Только после этого нарушитель остановился.

За рулем находился житель Костомукши 2004 года рождения. Прав у юноши не было, а машину, как он признался, угнал с территории гаражного кооператива.

В настоящее время в отношении юного угонщика возбуждено уголовное дело, ведется следствие.