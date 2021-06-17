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Полицейские в ходе операции нашли в Карелии 13 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Новости. Общество
17:40, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В республике подведены итоги профилактической операции «Защита» по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми и подростками, сообщили в МВД Карелии.

Профилактическая операция «Защита», главной целью которой было предотвратить насилие и жестокое обращение с детьми и подростками, проводилась на территории республики с 1 по 10 июня.

Сотрудники правоохранительных органов и представители органов опеки посетили учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проверили законных представителей, состоящих на учёте в органах внутренних дел; родителей, ранее лишённых или ограниченных в родительских правах.

В ходе операции в Карелии было выявлено 13 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За ненадлежащее исполнение родителями и законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей к административной ответственности привлекли 70 жителей региона.

Правоохранители вместе со специалистами отдела социальной и молодёжной политики встретились с юными жителями Карелии и рассказали им о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, телефоны оперативных служб, а также поговорили о проблемах, которые могут возникнуть в жизни подростков.

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Комментарии

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кир
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