Полицейские в Карелии нашли злоумышленника, мстившего за ссору во время пьянки

В Питкяранте жильцы многоквартирного дома и спасатели вовремя остановили пожар, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступила информация о пожаре в жилом доме. У одного из жильцов загорелась входная дверь. Хозяина в тот момент дома не было, пожарных вызвали соседи. Помимо дверного полотна, огонь повредил проводку.

Выяснилось, что причиной возгорания был поджог. Полицейские узнали, что к преступлению причастен 31-летний знакомый потерпевшего, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемый признался, что хотел проучить потерпевшего, с которым поссорился во время недавнего распития спиртного.

Было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.