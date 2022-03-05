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Полицейские в Карелии поймали воришек с поличным, изъяв сковороду и магнитофон

Новости. Криминал
15:13, 09 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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Пожилой житель Олонецкого района вместе с напарником потерпели неудачу попытке обнести чужую квартиру.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером 6 марта полицейские Олонецкого района выехали на вызов — поступила информация, что в одной из квартир города совершается кража.

На месте сотрудники ППС увидели разбитое окно и застали подозреваемых с поличным. Напарники — 64-летний местный житель и его ранее судимый товарищ уже, судя по всему, собирались скрыться с похищенным. Правоохранители изъяли у них пакеты, где находились сковорода, противень, магнитофон и другие вещи.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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