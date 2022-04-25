Полицейские в Карелии раскрыли преступление на вечеринке

Ранее судимый житель Прионежского района не удержался от нового преступления, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью более 10 тысяч рублей обратился 42-летний местный житель. Пропажу гаджета, по его словам, он обнаружил после пьянки у одного из своих знакомых.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в краже одного из гостей вечеринки, ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина признался в преступлении, рассказав, что владелец смартфона ушел домой, забыв гаджет на столе. Подозреваемый взял телефон, продал его, а деньги пропил.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, расследование продолжается.