Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

14:52

Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

14:23

«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

14:01

Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

13:28

Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

12:57

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14

Девушка получила травмы при столкновении двух авто на трассе под Петрозаводском

23:16

22:20

На 100-м году жизни скончался почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Чуваров

21:58

Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Пряжинском районе

21:01

«Столица на Онего» запустила первый в Карелии телеграм-канал, где работает ИИ

20:30

Житель Московской области заплатит штраф за вылов краснокнижного лосося из Онежского озера

19:43

Главный редактор «Столицы на Онего» о том, что такое трампотня и каким был 2025 год

19:15

Сети, лодку и автомобиль изъяли у двух рыбаков в Сегежском районе

18:46

Умер иллюзионист Эмиль Кио

18:26

В Карелии прокуратура добивается ликвидации многотонной свалки

17:53

Республиканская больница скорой помощи прокомментировала смерть пациентки из-за пневмонии

17:32

Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов

17:17

Снегопады накроют Карелию в последний день 2025 года

17:03

Карельские ученые выяснили, как рыба помогает сердцу

16:36

Новую поликлинику и детский сад построили в Петрозаводске

16:15

Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году

16:00

Депутат Госдумы Валентина Пивненко подвела итоги года

15:50

Российские банки вводят ограничения на переводы самому себе

15:32

Последнее бракосочетание 2025 года состоялось в Петрозаводске

15:16

В Кондопожском районе Карелии построены две новые врачебные амбулатории

15:02

Онежский судостроительно-судоремонтный завод опроверг информацию о имеющихся долгах

14:43

Стало известно, как изменится стоимость пенсионных баллов в России в 2026 году

14:24

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Карелии

14:02

Дополнительные билеты будут продавать на посещение поезда Деда Мороза в Петрозаводске

13:44

В поселке Волома в Карелии предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре

13:31

Повышение МРОТ, новые меры поддержки семей, усиление контроля за мигрантами: какие законы вступают в силу в январе

13:12

В Петрозаводске за неделю выявили 165 нарушений в содержании дворов и домов

12:53

В Общественной палате РФ допустили введение безусловного базового дохода для россиян

12:36

Водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Олонце

12:05

Более полутора тысяч человек удалось расселить из аварийного жилья в Карелии в уходящем году

11:51

АВТОВАЗ объявил цены на LADA в 2026-м году

11:37

Карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде

11:16

Строительная компания отремонтировала школу с экономией средств, из-за чего попала в реестр недобросовестных поставщиков

10:58

В Карелии январь обещает быть холоднее обычного

10:38

Более 86 тысяч человек встретят Новый год в поездах

10:23

На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске нарезают лыжню для классического хода

10:04

24-летний житель Карелии перевел мошенникам 1,4 млн рублей

09:47

Вакцину от ВПЧ внесут в национальный календарь прививок

09:34

Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!

09:18

В Петрозаводске сегодня проходят массовые проверки правил перевозки детей в машинах

08:59

С 2026 года в российский паспорт можно будет поставить шесть новых отметок

08:39

В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе

08:20

Депутат Госдумы допустил отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

08:00

В Карелии скончался ветеран службы занятости, бывший директор Центра занятости Кондопожского района

07:40

Главный редактор «Беломорской трибуны» удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Карелия»

07:20

Глава Карелии назначил новых кураторов в четырех районах республики

07:00

Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения Присяги при получении гражданства до 14 лет

06:40

Иммунолог порекомендовала мыть искусственные елки перед праздниками

00:10
Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков
Сегодня 13:28 Происшествия
Петрозаводчанин отправился с друзьями в лес на охоту. Мужчина заблудился, получил сильное обморожение и едва не стал добычей волков.

фото: © МВД Карелии

В Суоярвском районе Карелии полицейские спасли жизнь заблудившемуся охотнику, который провел много часов в зимнем лесу, столкнулся с волками и получил обморожение. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Трое мужчин из Петрозаводска отправились в лес на охоту. Друзья оделись не по погоде — слишком легко. В лесу они разделились. Двое пришли обратно к машине, а третий никак не возвращался. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, они обратились за помощью в полицию.

Тем временем потерявшийся петрозаводчанин безуспешно пытался найти дорогу к машине.
Заблудившийся охотник прошел несколько десятков километров, пытаясь найти ориентиры. Короткий световой день быстро иссяк, как и надежда на спасение.

У него не получилось разжечь костер — зажигалка не работала. Горожанин начал замерзать в легкой одежде, позже добавилась еще одна проблема. Через несколько часов странствий по лесу изможденного человека заметили хищники — волки.

Наконец его обнаружили полицейские — старший инспектор ДПС Александр Лубневский и оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Ловецков. Они почти потеряли надежду, но в последний момент решили проверить еще одну лесную тропу, где и нашли пострадавшего с серьезным обморожением.

Мужчину доставили в больницу. Он лично поблагодарил полицейских за спасение жизни. За проявленное мужество и самоотверженность руководство МВД Карелии приняло решение поощрить обоих сотрудников.

Ранее мы писали, что в Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер.

Обсудить (0)
