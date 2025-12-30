Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

Петрозаводчанин отправился с друзьями в лес на охоту. Мужчина заблудился, получил сильное обморожение и едва не стал добычей волков.

В Суоярвском районе Карелии полицейские спасли жизнь заблудившемуся охотнику, который провел много часов в зимнем лесу, столкнулся с волками и получил обморожение. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Трое мужчин из Петрозаводска отправились в лес на охоту. Друзья оделись не по погоде — слишком легко. В лесу они разделились. Двое пришли обратно к машине, а третий никак не возвращался. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, они обратились за помощью в полицию.

Тем временем потерявшийся петрозаводчанин безуспешно пытался найти дорогу к машине.

Заблудившийся охотник прошел несколько десятков километров, пытаясь найти ориентиры. Короткий световой день быстро иссяк, как и надежда на спасение.

У него не получилось разжечь костер — зажигалка не работала. Горожанин начал замерзать в легкой одежде, позже добавилась еще одна проблема. Через несколько часов странствий по лесу изможденного человека заметили хищники — волки.

Наконец его обнаружили полицейские — старший инспектор ДПС Александр Лубневский и оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Ловецков. Они почти потеряли надежду, но в последний момент решили проверить еще одну лесную тропу, где и нашли пострадавшего с серьезным обморожением.

Мужчину доставили в больницу. Он лично поблагодарил полицейских за спасение жизни. За проявленное мужество и самоотверженность руководство МВД Карелии приняло решение поощрить обоих сотрудников.

Ранее мы писали, что в Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер.