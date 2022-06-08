Полицейские в Карелии в ближайшие дни навестят подростков-токсикоманов

В Карелии стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», сообщили в МВК республики.

С 20 по 22 июня на территории Карелии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Его основная цель – предупреждение и пресечение пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.

Полицейские проверят по месту жительства подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, и проведут с ними разъяснительные беседы об ответственности за совершение противоправных деяний, о негативных последствиях потребления алкоголя и запрещенных веществ.

Кроме того, будут обследованы места массового скопления молодежи, а также выявлены места пребывания безнадзорных и беспризорных детей.

В целях выявления фактов продажи алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции несовершеннолетним полицейские проверят организации торговли. С работниками будут проведены беседы о недопустимости нарушения действующего законодательства.

Кроме того, планируются культурные и спортивные мероприятия, ориентированные на привлечение внимание к формированию здорового образа жизни, а также рабочие встречи с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей. На них обсудят совместные меры, направленные на противодействие распространению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в образовательных организациях.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха для трудных подростков погибла 14-летняя девочка, употребив аэрозольную жидкость.