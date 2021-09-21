Полицейские в Карелии вернули девушке телефон, который она прогуляла

В Кондопоге рецидивист украл телефон в баре, пока его хозяйка билась в танце, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, в 5 утра в дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась 23-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл у нее смартфон.

Девушка объяснила, что в выходные отдыхала в местном баре: когда пошла танцевать, сумку с телефоном оставила на диване у стола – вернулась, а гаджет уже умыкнули.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали причастного к краже гражданина. Им оказался 41-летний ранее судимый житель города бумажников. Он признался в преступлении. Подозреваемый планировал сбыть похищенное, но не успел. Стражи порядка изъяли смартфон и вернули законной владелице.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.