Полицейские в Петрозаводске навестили семьи подростков-правонарушителей и вручили подарки

Сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия посетили их семьи и проверили, как дети готовы к учебному году.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В рамках акции «Помоги пойти учиться» семьи подростков навестили сотрудники Центра, инспекторы и представители Комиссии по делам несовершеннолетних.

«Они проверили готовность школьников к новому учебному году, но главной целью было вручить подарки и поздравить ребят», — говорится в сообщении.

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«Полицейские стараются помочь и тем, кто раньше помещался в Центр. Особенно рады они, когда подросток встал на путь исправления, и радуются его успехам как своим», — добавили в МВД.