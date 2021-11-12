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Полицейские в Петрозаводске поймали грабителя, сбежавшего с чужим телефоном

Новости. Криминал
11:10, 07 Декабря 2021
фото: © om1.ru

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Сотрудники полиции Петрозаводска вернули смартфон жителю города, которого он лишился, когда дал позвонить случайному прохожему на улице, грабитель задержан.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший обратился в дежурную часть и сообщил, что на улице к нему подошёл незнакомец с просьбой дать позвонить по телефону. Взяв гаджет, злоумышленник бросился бежать. Попытки его догнать спехом не увенчались.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель карельской столицы. Он рассказал, что продал похищенное. Полицейские установили покупателя и изъяли мобильный телефон.

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Комментарии

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кир
2021-12-07 11:44:49
Покупатель телефона был осужден "тройкой" и уже работает на уборке снега. Когда будет такое? Вор, естественно, расстрелян. :)
Кир-юха
2021-12-07 12:11:26
кир, Поддерживаю полностью!
кир
2021-12-07 12:32:51
Кир-юха, :)
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