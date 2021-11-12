Полицейские в Петрозаводске поймали грабителя, сбежавшего с чужим телефоном

Сотрудники полиции Петрозаводска вернули смартфон жителю города, которого он лишился, когда дал позвонить случайному прохожему на улице, грабитель задержан.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший обратился в дежурную часть и сообщил, что на улице к нему подошёл незнакомец с просьбой дать позвонить по телефону. Взяв гаджет, злоумышленник бросился бежать. Попытки его догнать спехом не увенчались.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель карельской столицы. Он рассказал, что продал похищенное. Полицейские установили покупателя и изъяли мобильный телефон.