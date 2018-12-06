Полицейские в Петрозаводске устроили погоню за Audi

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Около 6 часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о нетрезвом водителе.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, наряды ДПС были ориентированы на Audi.
На перекрестке "Первомайский проспект - улица Ленинградская" сотрудники ГИБДД идентифицировали данный автомобиль, водителю было предложено остановиться, но он не исполнил требования.
"В 05.58 в районе дома № 46 по Первомайскому проспекту, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие - опору уличного освещения", - отметили в ГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в БСМП.
Водитель управлял автомобилем с признаками опьянения, взята кровь на анализ.
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