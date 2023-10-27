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Полицейские в Петрозаводске вернули хозяйке украденный смартфон через 40 минут после преступления

Новости. Происшествия
15:30, 31 Октября 2023
фото: © Istockphoto

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Хозяйка гаджета поблагодарила инспекторов ДПС за оперативность и чёткие и слаженные действия.

В Управление ГИБДД МВД Карелии поступило благодарственное письмо в адрес двоих инспекторов ДПС из Петрозаводска.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, Валерий Мелдов и Владислав Осташков вернули похищенный мобильный телефон хозяйке.

Как выяснилось, утром 13 октября в магазине на Перевалке неизвестный пытался украсть колбасу. Чтобы остановить злоумышленника, сотрудница службы охраны заведения покинула свое рабочее место, где  заряжался ее смартфон. Гаждет заметил другой посетитель и, воспользовавшись ситуацией, взял смартфон и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили  личность подозреваемого, они также передали ориентировку дежурным нарядам. Мужчину со схожими приметами в том же районе, где произошёл инцидент, заметили инспекторы ГИБДД. Валерий Мелдов преследовал подозреваемого на автомобиле, а Владислав Осташков побежал за ним и почти сразу догнал злоумышленника, который пытался убежать.

Через 40 минут похищенный гаджет вернули хозяйке, а причастного к преступлению доставили в полицию.

Автор письма поблагодарила инспекторов за оперативность и  чёткие и слаженные действия, а также пожелала сотрудника ДПС лёгкой службы и крепкого здоровья. 

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