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Полицейские вернули в Нацбиблиотеку Карелии украденную книгу стоимостью 1,4 млн рублей (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:33, 09 Декабря 2022
фото: кадр из видео

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МВД России опубликовало видео кражи раритетного издания Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии.

Полицейские вернули в Национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания, которая была похищена этим летом. Заместитель министра – начальник Следственного управления МВД по Республике Карелия полковник юстиции Андрей Дмитриев встретился с директором Национальной библиотеки Мариной Никишиной и передал ей похищенный раритет. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Установлено, одна из посетительниц главного книгохранилища республики попросила принести в читальный зал сборник стихов великого русского поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание.

Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север Карелии, а затем планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако это ей не удалось. На вокзале карельского города Сегежа она была задержана полицейскими. Похищенная книга изъята.

«Следователем УМВД России по г. Петрозаводску возбуждено уголовное дело. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, а в денежном эквиваленте оценивается в 1,4 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала Вовк, сборник стихов Бориса Пастернака вернулся на стеллаж Отдела редких фондов Национальной библиотеки Республики Карелия.

Напомним, 12 июля 35-летняя женщина, гражданка другого государства, приехала из Москвы в Петрозаводск и совершила хищение книги Бориса Пастернака 1948 года издания из Национальной библиотеки. Женщина была арестована.

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