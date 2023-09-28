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Полицейские во дворе дома в Петрозаводске задержали пьяного мужчину на краденом велосипеде

Новости. Криминал
13:23, 02 Октября 2023
фото: © vk.com/mvd10

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В Петрозаводске сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемых в краже и грабежах.

В полицию карельской столицы поступило сообщение о том, что в одном из дворов находится пьяный мужчина. К нему отправили наряд ППС. 

Полицейские нашли нарушителя спокойствия и заодно решили проверить его велосипед. Он оказался краденым. Технику вернули законному владельцу, который успел написать заявление в полицию.

Подозреваемогопосле медицинского освидетельствования отвезли в специальное помещение для задержанных и составили административный протокол. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Далее, с заявлением о грабеже в полицию обратилась работница одного из сетевых магазинов на Древлянке. Она заметила, что один из посетителей взял две банки кофе, но остановить его не смогла.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы пошли проверять соседние дворы. Им удалось задержать схожего по приметам мужчину, который пытался скрыться. В полиции 20-летний подозреваемый во всем признался и рассказал, что краденое успел продать.

Неделей ранее похожий грабеж совершили в другом магазине, в Октябрьском районе. Неизвестный на глазах у продавцов забрал товары. Во время опроса свидетелей и прохожих полицейские узнали, где он живет и задержали злоумышленника дома. Товары забрали и вернут в магазин, рассказали в МВД Карелии. 

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