Полицейские вручили неравнодушным жителям Пудожа новогодние подарки

Сотрудники выразили благодарность горожанам, которые оказали помощь полиции в раскрытии серии преступлений.

В преддверии новогодних праздников Начальник Отдела МВД Пудожского района подполковник полиции Евгений Костромин выразил благодарность горожанам, которые оказали помощь полиции в раскрытии серии преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказали в источнике, в начале декабря за два дня неизвестные совершили 4 имущественных преступления в отношении жителей Пудожа. Полицейские установили приметы одного из предполагаемых подозреваемых. Ориентировки сотрудники передали работникам сферы услуг, торговых предприятий, кафе, служб такси.

Спустя некоторое время работницы автозаправочной станции сообщили, что к ним обращался мужчина со схожими приметами и передали его изображение, которое отыскали в архиве записей с камер видеонаблюдения. Полицейские в тот же день установили личность подозреваемого и задержали его.

Преступления были раскрыты по горячим следам благодаря помощи неравнодушных жителей Пудожа. Полицейские вручили им благодарственные письма, новогодние подарки и поблагодарили за оказанную помощь.