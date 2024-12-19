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Полицейские, встретив в Лоухи 10 автобусов с пассажирами сошедшего с рельсов Мурманского поезда, всю ночь помогали напуганным и уставшим людям

Новости. Общество
13:10, 20 Декабря 2024

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Сотрудники полиции Лоухского района помогли пассажирам поезда, пострадавшим при столкновении в Мурманской области.

Вечером 18 декабря в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате ж/д пути оказались перекрыты. Пострадавших отправили в больницу, однако сотни человек должны были продолжить путь, выехав с территории Кольского полуострова.

Как рассказали в МВД Карелии, было принято решение, что участники происшествия автобусами доберутся до станции Лоухи, где их пересадят в поезд. При этом пассажиров, выехавших из Москвы во встречном направлении, необходимо было пересадить из поезда в автобусы и отвезти до следующей железнодорожной станции в Мурманской области.

Для реализации плана были срочно задействованы в том числе стражи порядка Лоухского района. После полуночи десять автобусов с напуганными и уставшими пассажирами прибыли на железнодорожный вокзал поселка Лоухи. К этому времени их уже ожидал поднятый по тревоге личный состав полиции республики.

На станции, не рассчитанной на такое количество человек, глубокой ночью, при -26°С, карельские полицейские приложили максимум усилий, чтобы нормализовать ситуацию. Правоохранители координировали три потока граждан — следующих на юг, на север, а также тех, кто ожидал поезда на самой станции Лоухи. Также они выставили оцепление и включили проблесковые маячки, чтобы не допустить паники и страха среди пассажиров. Полицейские буквально на руках несли пожилых людей, чтобы те разместились в вагонах. 

Лишь к утру четверга, 19 декабря, удалось завершить все мероприятия. Руководство МВД Карелии отметило самоотверженный труд Лоухских полицейских, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург.

Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла из-за поломки в грузовом составе.

Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».

Позже стало известно еще об одном скончавшемся в больнице пассажире поезда.

Также сообщалось, что помощник машиниста бежал за грузовым составом около трех километров, но не смог его догнать.

Машиниста и помощника грузового поезда задержали  за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.

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