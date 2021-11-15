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Полицейские выяснили, кто скрывался под личиной интернет-продавца, обманувшего жителя Карелии

Новости. Криминал
07:25, 29 Декабря 2021
фото: © Евгений Курсков / ТАСС

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Телефонный аферист прогадал, связавшись с жителем Олонецкого района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 47-летний местный житель, пострадавший от рук мошенников.

Мужчина рассказал, как на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля за 360 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указаному в объявлении телефону, олончанин узнал, что необходимо внести предоплату — 45 тысяч рублей. Мужчина согласился без каких-либо гарантий перевести лишь 5 тысяч, на что контрагент согласился. После платежа собеседник перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» Вскоре был найден и подозреваемый. Им оказался 25-летний житель уральского региона, уже совершавший подобные преступления в других регионах РФ. Он дал признательные показания.

В настоящее время фигурант возместил материальный вред. Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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