Полицейские выяснили, кто скрывался под личиной интернет-продавца, обманувшего жителя Карелии

Телефонный аферист прогадал, связавшись с жителем Олонецкого района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 47-летний местный житель, пострадавший от рук мошенников.

Мужчина рассказал, как на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля за 360 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указаному в объявлении телефону, олончанин узнал, что необходимо внести предоплату — 45 тысяч рублей. Мужчина согласился без каких-либо гарантий перевести лишь 5 тысяч, на что контрагент согласился. После платежа собеседник перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» Вскоре был найден и подозреваемый. Им оказался 25-летний житель уральского региона, уже совершавший подобные преступления в других регионах РФ. Он дал признательные показания.

В настоящее время фигурант возместил материальный вред. Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.