Полицейские выручили водителя грузовика на заснеженной трассе Карелии

Муезерские полицейские пришли на помощь автолюбителю, попавшему в беду на трассе.

Петрозаводчанин на малотоннажном грузовике отправился по дороге Муезерский — Гимолы — Поросозеро. Однако его транспорт не смог преодолеть заснеженный участок дороги. Ситуация осложнялась тем, что он оказался в зоне, недоступной для мобильной связи. Об этом информирует МВД.

В это время рядом проезжал служебный автомобиль полиции. Помощник участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Муезерскому району, сержант полиции Леонид Логунов и участковый уполномоченный полиции, младший лейтенант полиции Сергей Осененко с помощью троса помогли вытащить застрявший фургон из снега.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.