Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

Горожане имели при себе запрещённые вещества, предназначенные для распространения на территории города.
16 сентября в районе набережной Варкауса в Петрозаводске был задержан 40-летний мужчина, планировавший распространять наркотики среди горожан. Об этом «Столице на Онего» сообщила начальник пресс-службы МВД Карелии Ксения Петкун.
— Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт, в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказала она.
Кроме того, в районе парка «Архиерейская дача» в столице Карелии полицейские пресекли действия двух местных жителей 32 и 27 лет, имевших при себе крупную партию запрещённых веществ. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Теперь им грозит от 3-х до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Петрозаводске судебные приставы при проверке должников по месту жительства задержали женщину, объявленную судом в розыск за совершение производство наркотиков.