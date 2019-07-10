Полицейские задержали угонщика в Карелии, который мчался к возлюбленной с хлебом и уксусом

Мужчина поехал в Калевалу по делам и совершил сразу два преступления, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в полицию Калевальского района поступило заявление от жителя поселка об угоне принадлежащей ему машины. Пропажу он обнаружил утром и сразу же позвонил в дежурную часть.

Спустя два часа в полицию обратилась женщина, которая рассказала о том, что ночью кто-то похитил из торговой точки хлебобулочную продукцию и деньги. Ущерб был оценен в 8,7 тысячи рублей.

Калевальские сотрудники полиции установили, что к совершению обоих преступлений причастен житель района.

Через несколько часов после сообщений его задержали сотрудники ППС. Подозреваемый, 30-летний мужчина, пояснил, что приехал в Калевалу по делам. Вечером он сбил навесной замок с торгового ларька, проник внутрь и похитил хлебобулочную продукцию, деньги, а также уксус, который принял за спиртное.

После этого он заметил припаркованный автомобиль и оставленные в нем ключи. Заведя двигатель, он отправился к знакомой девушке в Сегежу, но был остановлен правоохранителями.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.