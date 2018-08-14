Полицейские задержали жителя Петрозаводска, который прятался в кустах

В столице Карелии сотрудники патрульно-постовой службы задержали молодого наркомана.

По данным пресс-службы МВД, молодой человек сначала искал что-то в траве, а заметив полицейских, стал спрятаться в кустах. Стражам правопорядка такая реакция показалась подозрительной, и они задержали "игрока в прятки".

Во время личного досмотра полицейские изъяли у задержанного полимерный пакет с порошкообразным веществом. Молодой человек был доставлен в полицию.

"Задержанным оказался 22-летний житель Петрозаводска, который является потребителем наркотиков. В этот раз он искал "закладку" с очередной дозой и не заметил, что за его действиями наблюдают полицейские. А закончив поиски, увидел патруль и инстинктивно попытался спрятаться", - пояснили в ведомстве.

В изъятом пакете было синтетическое наркотическое вещество. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.