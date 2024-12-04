Полицейских из Петрозаводска окончательно оправдали по делу маньяка Ипатова

Речь идет о деле об убийстве двух девушек, которое совершил житель Петрозаводска Антон Ипатов в 2018 году.

Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе оправдательный приговор Петрозаводского суда в отношении троих сотрудников МВД, пишет karelia.news.

Речь идет о продолжении громкой истории убийства двух девушек, которое совершил житель Петрозаводска Антон Ипатов еще в 2018 году. После этого троих полицейских обвинили в том, что они могли, но не предотвратили убийство девушек.

Судья Петрозаводского суда Степан Сергеев 23 января 2024 года вынес оправдательный приговор в отношении троих полицейских, которых обвиняли в халатности после громкого дела маньяка Ипатова. Это уже третий оправдательный приговор в отношении полицейских с 2018 года.

Оправданы заместитель начальника следственной части УМВД по Петрозаводску Иван Воронов, старший следователь пятого отдела (на момент преступления) Екатерина Хорина, участковый Ринат Гратий. Екатерина Хорина на данный момент не работает в МВД.

Как еще тогда пояснил порталу адвокат Ивана Воронова Константин Кибизов, суд не только оправдал всех троих, но и разъяснил им право на реабилитацию.

Жестокое убийство двух девушек произошло в Петрозаводске 19 и 20 сентября 2018 года. Житель Петрозаводска Антон Ипатов убил девушек ножом, настигнув их в разных местах города. Убийца Антон Ипатов за эти преступления позднее получил пожизненный срок. Обвинение в халатности было предъявлено троим сотрудникам МВД.

Напомним, в ноябре 2023 года прокуратура Карелии требовала посадить трех полицейских по делу маньяка Ипатова.